Els taxistes mantindran la vaga i la concentració a la Gran Via almenys fins aquest dimecres a la tarda

Un grup de taxistes asseguts entre els taxis aturats a la Gran Via ACN

Els taxistes de Barcelona mantenen la vaga i la concentració que bloqueja la Gran Via i el Passeig de Gràcia almenys fins aquest dimecres a la tarda quan se celebri la Conferència Nacional del Transport. Ho ha assegurat el president de Taxi Companys, Luís López, després de la reunió que han mantingut aquest dimarts al matí representants del sector del taxi amb la Generalitat. D'altra banda, López ha explicat que portaran a votació a l'assemblea d'aquest dimarts a les 16 hores fer serveis mínims com a "gest" cap a la ciutadania, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. El portaveu d'Elite Taxi Alberto Álvarez ha assegurat que no desconvocaran les aturades fins que comprovin si demà es compleixen els compromisos del ministeri de Foment i de la Generalitat a la trobada entre representants del sector del taxi, de les VTC, de les comunitats autònomes i del ministeri.