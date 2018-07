Fabricar armes amb una impressora 3D a casa, una realitat legal als EUA

Fabricar diferents tipus d'armes a casa amb una impressora 3D serà a partir d'aquest dimecres una realitat legal a Estats Units gràcies a un acord judicial que va aconseguir al juny el Govern del president Donald Trump amb un grup proarmes.

'Defense Distributed', una organització amb seu a Texas (EUA), va anunciar els seus plans de tornar a publicar en el seu web manuals d'instruccions per reproduir pistoles i rifles en impressores en tres dimensions, després d'aconseguir un pacte amb el Govern federal.

Aquesta va ser la conclusió d'una batalla legal de cinc anys en la qual el Govern de l'expresident Barack Obama (2009-2017) va argumentar que aquests manuals violaven les lleis d'exportació d'armes de foc davant dos jutges federals i que el Tribunal Suprem es negués a assumir el cas.

No obstant això, en una decisió abrupta, el Govern de Trump va arribar a un pacte al juny amb 'Defense Distributed' per permetre a aquest grup texà tornar a distribuir les instruccions d'impressió a través d'internet, tal com va fer el 2013 abans que la seva activitat fos bloquejada.

A més, l'acord va establir que aquests tutorials d'impressió estan aprovats "per a publicació de qualsevol forma" i que el Govern nord-americà pagarà els 40.000 dòlars d'honoraris legals gastats per Cody Wilson, el fundador del grup en el centre de la polèmica.

Per a l'organització Propietaris d'Armes a EUA (GOA, per les seves sigles en anglès), aquest pacte significa "llibertat i està d'acord amb la Segona Esmena" de la Constitució nord-americana, que protegeix el dret a portar armes, va explicar Jordan Stein, director de comunicacions d'aquest grup.

Un dels grups que ha pressionat en les últimes setmanes perquè imprimir armes a casa no sigui legal ha estat el Centre Brady per Prevenir la Violència de les Armes de Foc.

El seu director legal, Jonathan Lowy, va assenyalar que els principals problemes d'aquestes armes és que no tenen nombre de sèrie, per la qual cosa són "impossibles de rastrejar" i que són de plàstic, és a dir, "indetectables" pels localizadores de metalls d'aeroports i edificis.

"És obvi que deixar a qualsevol persona -terroristes, maltractadors domèstics i gent inestable mentalment- que descarregui i imprimeixi armes és molt perillós i perturbador", va sentenciar Lowy.