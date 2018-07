El president del Parlament balear diu que el rei «està disposat a bastir ponts»

n El president del Parlament balear, Baltasar Picornell, va declarar ahir a Palma de Mallorca que el rei «està disposat a bastir ponts» en relació amb el problema polític de Catalunya i que, de fet, «està intentant parlar amb les parts que estan disposades» a això, tot i que hi hagi «partits reticents» a la negociació.

Després de reunir-se en l'audiència amb el rei al Palau de l'Almudaina, Picornell va manifestar als periodistes que, entre altres assumptes, havien parlat de la situació de Catalunya i que hi havia partits més favorables al diàleg i «més reticents», per la qual cosa la situació és «difícil».

El president del Parlament balear, que és membre de Podemos, va avançar que aquest any tampoc no anirà a la recepció que els reis oferiran aquest divendres a la societat balear al Palau d'Almudaina. L'any passat no hi va ser perquè va coincidir amb els seus 40è aniversari i aquest any té un viatge previst. Durant la trobada, Picornell li va explicar les propostes legislatives que està tractant la cambra legislativa autonòmica.

Sobre la iniciativa que presentaran Podem i els econacionalistes de MÉS perquè se celebri un referèndum a les Balears sobre la tria entre monarquia o república, Picornell ha defensat el dret dels partits a presentar les iniciatives que creguin oportunes. No ha desvetllat quin seria el sentit del seu vot, però ha postil·lat: «Ja se sap de quin peu coixejo».

La presidenta de les Balears, la socialista Francina Armengol, va transmetre a Felip VI que el canvi de Govern a Espanya ha millorat «la capacitat de diàleg i d'interlocució» entre tots dos executius i ha aportat «estabilitat» per poder desenvolupar les polítiques en benefici de la ciutadania.

Armengol va obrir la tradicional ronda de reunions que el rei manté amb les autoritats de l'arxipèlag al Palau de l'Almudaina al començament de la seva estada estiuenca a Mallorca.

Segons Armengol, amb el Govern de Mariano Rajoy, les Balears portaven «dos anys d'aturada absoluta» i «era molt difícil avançar per la situació d'inestabilitat i de falta de voluntat política». En la seva xerrada sobre «la necessitat de l'estabilitat que es necesita a Espanya», va posar com a exemple del «clima diferent de diàleg» que es viu a les Balears des que Sánchez va assumir el poder que ja han rebut la visita de quatre ministres, l'última d'elles, la de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que ahir va estar a l'illa de Cabrera. Aquesta major interlocució està permetent avançar «en polítiques que estaven encallades», va insistir la presidenta.

Preguntada sobre si Felip VI li havia comentat si està expectant amb el nou Govern, Armengol ha respost: «Evidentment, el rei en això no es manifesta». En la seva trobada amb el cap de l'Estat van conversar també sobre la situació econòmica de les Illes Balears i, en particular, del turisme.

Va explicar al cap de l'Estat que el Govern balear està treballant amb el sector privat per poder allargar la temporada turística, que els empleats tinguin feina més mesos i que «això porti a més cohesió social». «En aquest sentit, el rei, l'he vist molt d'acord amb aquests plantejaments», va assenyalar Armengol, qui va remarcar que les Illes Balears estan creixent «per sobre de la mitjana espanyola, i creen més ocupació de qualitat i durant més temps».

Respecte a la proposició no de llei que van presentar ahir alguns diputats del Parlament balear per reclamar un referèndum sobre la continuïtat de la monarquia, Armengol s'ha mostrat partidària que en la Càmera autonòmica «es debati de tot». «Després ens posicionarem», va afegir la presidenta regional.



Esquerra no hi posa confiança

Des d'ERC, el seu portaveu a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, va indicar en una roda de premsa que«suposo que el president del Parlament balear es refereix al mateix monarca que el dia 3 d'octubre passat va dir que s'havia d'utilitzar tota la força de l'Estat contra Catalunya, no és cert?».

«Sí, tal com creiem, es tracta del mateix monarca que a nosaltres ens dona molt poc marge de crèdit», va afirmar Alfred Bosch.