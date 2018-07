Rato denuncia un tracte diferent que excapsdel Govern o Màxim Huerta

L'exvicepresident del Govern espanyol Rodrigo Rato va negar un cop més davant del jutge haver comès cap delicte fiscal i va denunciar que no entén per què a ell se l'està investigant penalment mentre que expresidents del Govern, exministres i presentadors de televisió, com Màxim Huerta, han estat en una situació que considera similar a la seva i només han estat sancionats per la Hisenda Pública.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, va citar a declarar ahir l'expresident de Bankia pel presumpte blanqueig de capitals en la causa que instrueix per l'origen presumptament il·lícit del seu patrimoni familiar.

Al final de la seva declaració, que va durar uns 20 minuts, Rato va assegurar que tots els seus diners són legals i que estan «perfectament justificats i explicats» gràcies als informes pericials que ha presentat la seva defensa durant tota la instrucció.