El TSJC rebutja prohibir els llaços grocs a edificis públics

n El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat un recurs presentat per l'associació Aixeca't-Levántate contra la Generalitat, el president i el vicepresident, per permetre que en organismes i edificis públics, així com en la indumentària d'alguns empleats i càrrecs públics i vehicles de la Generalitat hi hagi «signes de caràcter polític com llaços grocs, cartells amb peticions de llibertat de presos polítics, fotos de polítics en presó preventiva» o «reivindicacions polítiques a favor de la república catalana». El tribunal ha declarat la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu presentat per «falta de legitimació activa» de l'entitat.