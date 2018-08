L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, deixarà l'alcaldia de Lleida per ser ambaixador d'Espanya a Andorra. Així ho ha avançat aquest dimecres el diari Segre i ho ha pogut confirmar l'ACN de fonts pròximes. El canvi, però, no serà oficial fins divendres que ve, quan està previst que Ros sigui nomenat al Consell de Ministres. Les mateixes fonts apunten com a possible successor a l'alcaldia de Lleida el segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció i gestió de l'hàbitat urbà, Fèlix Larrosa.

Ros fa catorze anys que és alcalde de Lleida. Va assumir l'alcaldia el gener de 2004, en substitució d'Antoni Siurana, que havia estat nomenat conseller d'Agricultura. Àngel Ros va revalidar l'alcaldia el 2007, el 2011 i el 2015; els dos primers anys amb majoria absoluta. En l'última ha necessitat el suport de C's i el PP per seguir al capdavant de l'Ajuntament ja que tenia en contra els partits independentistes. El fins ara ambaixador d'Espanya a Andorra era, des del juliol de 2014, Manuel Montobbio de Balanzó, que va ser nomenat divendres passat ambaixador d'Espanya al Consell d'Europa a Estrasburg.