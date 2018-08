Detenen el marit d'Ana Rosa Quintana per contractar el comissari Villarejo per extorquir

n L'empresari Juan Muñoz -marit de la periodista Ana Rosa Quintana-, el seu germà i el seu advocat van ser detinguts ahir per agents de la Policia Nacional en relació amb la investigació oberta pel jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea per la seva presumpta relació amb el comissari jubilat José Manuel Villajero. Segons fonts policials i jurídiques, els tres van ser arrestats per contractar suposadament l'expolicia per extorquir.

Les tres detencions es van produir després de l'obertura divendres passat, per part del magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6, d'una nova peça, anomenada Pintor, dins de la causa general per la qual va ser arrestat Villarejo el novembre del 2017 i per la que porta a la presó provisional des de llavors. Els delictes que se'ls imputen són extorsió i descobriment i revelació de secrets. Els tres són considerats antics clients del comissari jubilat, a qui haurien contractat per fer seguiments a una persona amb la finalitat d'extorquir-la.

A més de les detencions, en el curs de l'operació, portada a terme a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció després de l'obertura de la peça, van tenir lloc un total de set escorcolls a les localitats andaluses de Marbella i Sotogrande, a més de a Madrid.

La peça Pintor és la número 6 de la causa que es va obrir amb l'operació Tàndem, en què es va detenir Villarejo, el seu advocat Rafael Redondo i l'excomissari en cap de Barajas Carlos Salamanca per suborn, blanqueig de capitals i organització criminal. El magistrat instructor va arxivar la investigació contra Salamanca a mitjan juliol i precisament acaba de tancar altres causes obertes contra antics clients de Villarejo corresponents a dues altres peces del cas.

Una de les peces és l'anomenada Iron, que investigava quatre directius d'un despatx d'advocats que van contractar presumptament els serveis de l'expolicia per fer un informe de seguiment de diversos antics socis. El jutge considera que els lletrats no coneixien ni la condició ni els mètodes de Villarejo.

En una tercera peça, l'anomenada Land i que continua sota secret, estaven imputats tant el comissari com els amos de la luxosa urbanització de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver i Susana García Cereceda. De Egea ha decidit arxivar la investigació contra aquests dos últims.

Tot i la desimputació dels clients de Villarejo, les peces Iron i Land continuen obertes, ja que tant el comissari com el seu advocat Rafael Redondo continuen sent investigats pels encàrrecs que haurien realitzat.

Igualment, la peça que afectava Carlos Salamanca, en la qual s'acusava aquest d'acceptar múltiples pagaments i regals a canvi de fer gestions a l'aeroport i permetre l'accés de persones d'origen equatoguineà sense visat ni controls, continua oberta, ja que l'empresari Francisco Menéndez Rubio segueix investigat.

Per tant, la causa que instrueix el jutge De Egea s'ha ramificat fins al punt que ja té sis peces diferents. La cinquena, anomenada Carol, és la que es va obrir el 20 de juliol i està referida a un encàrrec que hauria fet la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein al comissari Villarejo, tal com s'extreu de les gravacions d'aquesta conversa i que s'han publicat a diversos mitjans de comunicació.

Segons va publicar Voz Pópuli, aquest encàrrec hauria estat ajudar un diputat britànic del Partit Conservador, amic de Corinna, que hauria estat investigat per la Hisenda espanyola. En la trobada entre l'expolicia i Corinna, que va tenir lloc a Londres el 2015, la consultora germanodanesa revelava també que el rei Joan Carles tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions il·legals per aconseguir contractes.



El criteri del fiscal

La Fiscalia Anticorrupció recorrerà la decisió del jutge De Egea d'arxivar les investigacions contra diversos antics clients del comissari jubilat. Anticorrupció no està d'acord amb el criteri del magistrat, ja que considera que sí que hi ha indicis molt clars contra els antics clients de Villarejo pels quals haurien de seguir imputats. Fonts jurídiques asseguren que existeixen gravacions en què el comissari jubilat els explica als seus clients que treballa a la Policia Nacional, fet pel qual els fiscals del cas veuen clar que hi ha motius per continuar investigant. D'aquesta manera, recorreran els dos arxius, però ho faran en apel·lació i no en reforma, és a dir, se saltaran el tràmit de recórrer davant el mateix magistrat la seva decisió.