Els gihadistes de Ripoll planejaven atemptar al Camp Nou

El jutge de l'Audiència Nacional ha aixecat parcialment el secret de sumari dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils i, segons avança el 'El Periódico', la cèl·lula terrorista de Ripoll planejava atemptar al Camp Nou el 20 d'agost de l'any passat coincidint amb el partit Barça-Betis. Així mateix, a banda dels possibles atacs a la Segrada Família o la Torre Eiffel, que ja havien trascendit, ara s'ha sabut que els gihadistes també estudiaven un atac similar al que es va fer a la sala Bataclan de París. En aquest cas, els objectius en una discoteca o sala de festes, com Razzmatazz a Barcelona.

Segons el rotatiu barceloní, alguns dels integrants de la cèl·lula van fer desenes de recerques d'accessos i horaris de l'estadi culé i l'imam va preparar la reivindicació per al dia 20, el del partit

Els terroristes planejaven a més contra la Sagrada Família i la Torre Eiffel i no descartaven accionis tipus Bataclan contra discos gais i el Razzmatazz

Des que es va iniciar la investigació fa gairebé un any, el jutge ha estat prorrogant el secret mes a mes per evitar que si les diligències es feien públiques entorpissin "greument elresultat de la investigació". Ara deixa les parts personades accedir només a cinc de les nou peces que formen el sumari que tracten sobre les víctimes lesionades i mortes, danys materials, personació, notificacions, sobre la situació personal i investigació patrimonial.

És el cas d'un escrit de l'Ajuntament de Ripoll (Girona), en què demana personar-se en la causa com a afectat pels perjudicis ocasionats derivats de la "atenció psicològica als veïns afectats", els dispositius policials empleats en la investigació dels fets, així com els danys "morals" ocasionats al "nom i prestigi de la localitat i la seva corporació municipal".

No obstant això, el magistrat, atenent al Ministeri Públic, no considera que el consistori sigui una víctima dels atemptats de Barcelona i Cambrils posat que no ha estat perjudicat de forma directa ni s'està investigant un delicte "contra l'honor d'aquesta institució" i, per tant, no accepta que formi part de la causa.

Quant a les peces que manté sota secret, es tracta d'aquelles relacionades amb entrades i registres, comunicacions telefòniques, així com les comissions rogatòries. El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 explica en la interlocutòria que el secret es manté en aquelles peces la "tasca investigadora de les quals resulten complexes i extenses i que de ser conegudes per les parts afectades, poguessin fer estèril tota l'actuació sumarial seguida".



PROHIBICIÓ DE COPIAR I DIFONDRE LES IMATGES

En el sumari, a més, consten imatges de la manipulació d'explosius i unes altres que mostren a l'autor de l'atropellament mortal a Les Rambles des que accedeix la furgoneta al passeig de Les Rambles "i comença a atropellar els vianants", així com altres posteriors a l'atemptat, segons ha comunicat el jutge en el seu acte. El jutge Andreu ha posat a la disposició de les parts dispositius per a la visualització de la mateixes si ho consideren necessari per a la seva línia de defensa o acusació, però sota la "expressa prohibició" de fer còpia i difusió.

Tres dels presumptes gihadistes que van participar en l'atemptat es troben a la presó preventiva. Es tracta de Mohamed Houli Chemlal, que va confessar davant el magistrat de l'Audiència Nacional que el grup planejava atemptar contra monuments com la Sagrada Família, Driss Oukabir, al nom de qui estava la furgoneta amb la qual es va perpetrar l'atemptat de la Rambla, tots dos detinguts després dels atemptats.

El setembre de l'any passat, el jutge Andreu també va enviar a presó a una altra persona detinguda a la localitat castellonenca de Vinaròs per la seva relació amb la compra i trasllat d'explosius de la cèl·lula terrorista. Mentrestant, dos presumptes gihadistes detinguts després dels atemptats més van ser posats a disposició judicial però van quedar en llibertat: Mohamed Aalla, amo del cotxe que va atemptar a Cambrils i el gerent del locutori de Ripoll, Salh el-Karib.

D'altra banda, diversos membres de la cèl·lula gihadista van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra, com Younes Abouyaagoub, l'autor de l'atropellament a Les Rambles; o van morir durant l'explosió de la casa a Alcanar (Tarragona) on s'estaven preparant l'acció terrorista, com va ser el cas d'Abdelbaki es-Satty, l'imam de Ripoll dinamitzador d'aquest grup terrorista.