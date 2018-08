El Govern acusa Pablo Casado i Albert Rivera d'«alinear-se» amb líders europeus xenòfobs

n La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va acusar els líders del PP, Pablo Casado, i de Ciutadans, Albert Rivera, d'«alinear-se» amb dirigents xenòfobs europeus, tot i que va evitar citar-los. Segons l'opinió de la número dos de l'Executiu de Pedro Sánchez, Casado i Rivera, amb les seves declaracions d'aquests dies, «decideixen alinear-se amb alguns líders europeus que no són ni de lluny Macron, Merkel, Costa ni Sánchez».

La també ministra de la Presidència va demanar als dos dirigents «lleialtat, altura de mires i responsabilitat», davant de les «polítiques de passeig» que, segons ella estan portant a terme, per afrontar l'arribada d'immigrants a les costes espanyoles. La vicepresidenta va considerar «xocant» que uns «líders joves», com Casado i Rivera, no s'alineïn amb el discurs de França, Alemanya, Portugal i Espanya, de «defensa de fronteres» davant l'altra posició «xenòfoba» que hi ha a Europa.

Calvo va demanar expressament al PP que es comprometi amb la «política responsable del Govern» de «defensa de fronteres i en el compliment de drets humans». A més, va retreure als populars «la imprevisió que ha deixat l'anterior Executiu» respecte dels moviments migratoris dels últims anys, tot i que el repunt de l'arribada d'immigrants va començar el 2013.

La vicepresidenta de l'Executiu va avançar que el president, Pedro Sánchez, demanarà a Casado en la reunió que mantindran demà aquesta mateixa «lleialtat» i «responsabilitat». Calvo va recordar que Sánchez ha traslladat per carta a la Comissió Europea una proposta perquè s'activin fons per destinar als països d'origen i trànsit dels indocumentats, especialment el Marroc.

En un altre ordre de coses, diverses ONG que col·laboren en operacions de rescat de migrants al Mediterrani van denunciar que un vaixell italià ha retornat a Líbia 108 persones localitzades a aigües internacionals, el que ha portat l'ONU a obrir una investigació per determinar si s'ha violat el Dret Internacional.