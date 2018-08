El Govern demana a Sánchez «passos endavant» en el referèndum i els presos

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va reclamar ahir al Govern de Pedro Sánchez que faci «passos endavant» en qüestions com el referèndum d'autodeterminació i la situació dels presos sobiranistes, per això li ha concedit «cert marge» des d'ara fins a la tardor, però no «temps infinit».

Després de la reunió d'ahir del Govern, Artadi va refredar les expectatives respecte a la reunió d'avui de la comissió bilateral Estat-Generalitat, la primera des del 2011, en l'ordre del dia de la qual figura precisament, entre altres temes, l'autodeterminació i els presos, a més de diverses qüestions sectorials. Artadi va argumentar que la reunió difícilment podrà servir per «tancar acords», perquè la seva intenció és desbloquejar el diàleg, i no hi ha hagut treball previ per madurar els continguts, però sí que n'ha de sortir una «priorització» dels assumptes a tractar en els pròxims mesos, l'«establiment de grups de treball» per preparar futurs acords i un «calendari» dels objectius. Per tant, la reunió d'avui al Palau de la Generalitat ha de servir d'«impuls polític» perquè ja a la tardor, en una segona reunió, «es materialitzin els acords» en els diferents àmbits de treball.

Artadi va reconèixer que cal tenir «un punt de paciència» perquè el contenciós polític «no el solucionarem en un dia», però sí que va reclamar que es facin «passos endavant» i es passi de les declaracions d'intencions a la «negociació». La consellera va recordar que els grups independentistes al Congrés van donar suport a la moció de censura de Pedro Sánchez per explorar si era possible un «marge de millora» respecte al Govern de Mariano Rajoy en relació amb Catalunya. De moment, «hem vist gestos, paraules, declaracions que sonen bé», va dir Artadi, que va valorar que Sánchez hagi reconegut que «un conflicte polític ha de resoldre's amb la política», però va demanar «transformar aquestes paraules en fets reals, en passos endavant». En aquest sentit, va instar els socialistes a concretar quina és la «solució política» que plantegen per resoldre la qüestió catalana.

Artadi va remarcar que, si el Govern de Sánchez té una «oferta diferent» de la independència, «que la posi a votació», encara que va deixar clar que des de la Generalitat «en cap cas podem renunciar al dret d'autodeterminació» de Catalunya.

De la seva banda, la diputada de Ciutadans al Parlament Lorena Roldán va denunciar que a la comissió bilateral no es parlarà «dels problemes dels catalans, sinó que els partits separatistes es cobraran una altra lletra de la hipoteca de Sánchez» per arribar a la Moncloa. També el president del PPC, Xavier García Albiol, va titllar de «molt mala notícia» que Sánchez es presti a una reunió amb el Govern amb un ordre del dia «inadmissible» i «fora del marc legal».

Per contra, la diputada del PSC Alícia Romero va assegurar que el Govern de Sánchez «parlarà dels temes que faci falta: hi ha molts temes importants en els quals valdria la pena arribar ja a acords».



Reformar el reglament

Mentrestant, la mesa del Parlament va aprovar la creació de la ponència de reforma del Reglament de la cambra, que començarà els seus treballs després de l'aturada estiuenca, a partir de la proposta de JxCat, que inclou la possibilitat de celebrar debats d'investidura per via telemàtica o delegada, amb la intenció de possibilitar que Carles Puigdemont pugui ser investit des de l'estranger.

D'altra banda, el Govern va nomenar ahir els exconsellers Francesc Homs i Carles Mundó com a membres de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, òrgan que assessora i vetlla per la legalitat de l'actuació de l'administració catalana.