El president de l'Iran no dialogarà amb Trump

Fotografia de la zona on hi ha la fàbrica des d´un satèl·lit espia

Fotografia de la zona on hi ha la fàbrica des d´un satèl·lit espia agencies

n Satèl·lits espies nord-americans han detectat noves activitats a la fàbrica nord-coreana que va produir els primers míssils intercontinentals balístics amb capacitat d'arribar al territori continental dels Estats Units. Fotografies i imatges d'infraroig indicarien que hi ha hagut vehicles entrant i sortint de la planta a Sanumdong, però no mostren si hi ha avanços en la possible construcció de míssils.

El diari The Washington Post va informar que Corea del Nord sembla estar construint un o dos míssils intercontinentals balístics propulsats a la instal·lació, situada als afores de Pyongyang, i cita funcionaris amb coneixement dels informes d'intel·ligència. Així, una fotografia mostraria un camió i un remolc cobert similars als que Corea del Nord ha utilitzat en anteriors ocasions per traslladar els seus míssils intercontinentals. A causa que el remolc estava cobert, no ha estat possible saber si transportava quelcom o què transportava.

La prova obtinguda aquest mes és la més recent que suggereix activitat a les instal·lacions nuclears i de míssils de Corea del Nord, malgrat les negociacions amb Washington i una cimera celebrada el juny entre el líder nord-coreà, Kim Jong-un, i el president dels Estats Units, Donald Trump.

La planta de Sanumdong va produir dos míssils Hwasong-15, els de major rang de Corea del Nord, però el funcionari nord-americà va destacar que Pyongyang encara no ha provat un vehicle de reingrés confiable capaç de sobreviure al viatge d'alta velocitat a través de l'atmosfera de la Terra i portar una ogiva nuclear al seu destí.

És possible que qualsevol míssil nou que estigui construint Corea del Nord sigui una nova prova d'aquests vehicles i de sistemes de guia més precisos. «Ells semblen haver resolt el tema del motors, però no els elements d'alta tecnologia, i podria tractar-se d'això», va explicar el funcionari.

«A més, un míssil intercontinental propulsat per combustible líquid no representa una amenaça tan gran com ho seria un de combustible sòlid, perquè porta molt temps carregar-los», va afegir.