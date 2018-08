Un avió de Mèxic s'estavella a Durango i no deixa cap víctima mortal

L´avió sinistrat, un Embraer 190 amb capacitat per a cent passatgers

n Un avió de l'aerolínia Aeroméxico es va estavellar dimarts poc després d'enlairar-se des de l'aeroport de Durango (nord), segons va confirmar la mateixa compa-nyia, un succés que es va saldar sense víctima mortals, segons les autoritats.

«El que més ens encoratja i ens compromet és que cap persona hagi perdut la vida. Volem atendre i orientar les famílies que així ho requereixin i estarem donant seguiment en cadascun dels hospitals per garantir que les 103 persones que anaven a bord de l'avió puguin tenir l'atenció necessària», va explicar el governador de Durango, José Roses Aispuro Tor-res, durant una roda de premsa.

«Només 101 passatgers han pogut ser identificats perquè dos se n'han anat amb els seus familiars a casa. Totes han rebut l'atenció oportuna i ara el compromís és donar-los seguiment i el reconeixement de totes les institucions», va afirmar.

«En aquests moments hi ha part del gabinet, encapçalat per la coordinadora Rosario Castro Lozano, per atendre els lesionats i cooperar amb les autoritats de l'aeroport en l'atenció d'aquest succés», va agregar.

«Als hospitals s'ha atès la majoria dels passatgers, ara pràcticament tots han rebut l'alta i molts no necessiten ser hospitalitzats», va explicar el governador, que va assenyalar que almenys 49 continuen en observació i que dos nens han estat atesos després de patir cremades.

El pilot, per la seva banda, va haver de ser sotmès a una cirurgia d'emergència per una lesió cervical i es troba estable. «L'autoritat responsable serà la que determini en el seu moment quines van ser les causes de l'accident. Els aeroports estan oberts i els vols s'han reprès de forma normal», va insistir.

Poc després del sinistre, Aeroméxico va confirmar l'incident i va detallar que l'avió sinistrat és un avió Embraer 190 amb capacitat per a cent passatgers. Mitjans locals havien dit prèviament que hi anaven més d'un centenar de passatgers.

«El director d'Aeroméxico es va comunicar de manera immediata després de l'accident i va oferir tota la col·laboració de l'empresa per a la recerca i per recolzar tant els passatgers i els seus familiars com els membres de la tripulació», va afirmar Aispuro.

El vol 2431 cobria la ruta entre Durango i Ciutat de Mèxic. L'avió va enlairar-se de l'Aeroport Internacional Guadalupe Victoria, a les 15.08, hora local.

«Estem treballant per recaptar informació addicional i proporcionarem més detalls quan estiguin disponibles i siguin confirmats. La nostra prioritat és garantir la seguretat dels clients i de la tripulació a bord i ens trobem treballant per a això», va recalcar Aeroméxico.

En relació amb les possibles causes de l'incident, el governador va assenyalar que «des de la torre de control es van detectar forts corrents de vent, que van poder causar l'accident». No obstant això, va insistir que no vol «avançar judicis, ja que ha de ser l'autoritat competent la que determini les causes».

El president mexicà, Enrique Peña Nieto, va recalcar que havia donat ordre a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), el Sistema Nacional de Protecció Civil (SEGOB) i la Secretaria de Comunicacions i Transports «perquè col·laborin en l'atenció del contratemps aeri ocorregut a Durango». «Faig vots perquè la tripulació i la totalitat de passatgers es trobin bé», va afegir.

A més, va informar que la tripulació i els passatgers de l'avió ja han estat localitzats i que estan rebent atenció mèdica. «Tota la meva solidaritat i desitjos de ràpida recuperació per als ferits»,va assenyalar a Twitter.