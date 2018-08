Bonvehí visita els presos del PDeCAT per abordar la integració en la Crida

El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va visitar ahir els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la presó de Lledoners per parlar de la recent assemblea de la formació demòcrata i abordar el procés d'integració en la Crida Nacional per la República.

Una de les conclusions aprovades a l'Assemblea Nacional del PDeCAT celebrada del 20 al 22 de juliol va ser unir-se a la Crida Nacional per la República, el moviment independentista impulsat per Carles Puigdemont, i crear una comissió delegada –formada pels tres presos del partit i per l'exconseller Lluís Puig, a Bèlgica– per preparar aquest procés d'integració.

Des de Twitter, Bonvehí va explicar la seva visita a Lledoners: «Hem parlat del present i sobretot del futur. Hem compartit la visió del partit, de com va ser l'assemblea i com veuen l'articulació amb la Crida». Bonvehí va reconèixer que es va «emocionar» a Lledoners, impactat «per la injustícia» de l'empresonament dels «presos polítics», va dir en el seu tuit.