Els CDR es mobilitzen davant les seus dels partits independentistes: «Desobeïu o dimitiu»

Després de realitzat una acció similar aquest dijous al matí, més de 200 membres dels CDR s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la CUP a Barcelona per demanar a la formació anticapitalista que mostri la "targeta vermella a l'autonomisme" i que "tombi" el govern de la Generalitat, ja que asseguren que "sense desobediència no hi ha independència".

Els manifestants han penjat a l'entrada del local de la CUP dues pancartes en les quals pot llegir-se: "El poble mana: desobeïu o dimitiu" i "No us adormiu. Toca prendre partit".

En un moment donat, mentre cridaven "targeta vermella a l'autonomisme", els concentrats han mostrat diverses cartolines d'aquest color i, posteriorment, dues de les manifestants han pres la paraula i han llegit un manifest.

El mateix afirmava: "Exigim al Govern que obeeixi el mandat de l'1 d'octubre (...) No volem autonomisme, exigim la república que vam votar" (...) En cas contrari, exigim al govern que desobeeixi o dimiteixi".

La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, ha respost als CDR assegurant que el seu partit "ha rebut el missatge" i que el traslladarà a les seves bases perquè decideixi en què es tradueix aquesta targeta vermella que han demanat els manifestants.

Ha assegurat que la formació anticapitalista "no només entén, sinó que comparteix" accions com la d'avui, i ha asseverat: "De Madrid no hem d'esperar absolutament res. Tot depèn de nosaltres: avui, aquí i ara".

Els manifestants, que s'han dirigit tot seguit en direcció al Passeig de Sant Joan, també s'han manifestat davant la seu del PDECat, on s'han trobat dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra esperant-los a l'entrada i on han avisat: "PDeCAT, la paciència s'ha acabat".

Alguns manifestants també han cremat diverses fotos del Rei Felip VI i del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena -que instrueix la causa del 'procés'- i, entre d'altres proclames, han cridat: "1 d'octubre, ni oblit ni perdó"; "El poble mana, el govern obeeix"; "Hem votat, apliqueu els resultats" o "Sense desobediència no hi ha independència".

La presència d'agents i furgonetes dels Mossos d'Esquadra a les portes de la seu han impedit que els concentrats enganxessin cartells a l'entrada de l'edifici, com sí havien fet anteriorment en els locals de la CUP i, aquest matí, d'ERC.

La manifestació ha conclòs amb la lectura d'un manifest, amb el qual els CDR han instat el Govern a "obeir el mandat de l'1 d'octubre", i han indicat: "toca respondre: o desobeïu o dimitiu"