Ipcena lliura més de 100.000 signatures en contra de l'expulsió de l'os Goiat dels Pirineus

Ipcena ha fet entrega aquest dijous al Departament de Territori i Sostenibilitat de les més de 100.000 signatures que ha aconseguir recollir fins ara per reclamar que no s'expulsi l'os Goiat dels Pirineus, mitjançant la campanya virtual que l'entitat ecologista que va posar en marxa fa un parell de setmanes a través de la plataforma Change.org.

Ipcena ha acompanyat les firmes d'un escrit adreçat al conseller Damià Calvet on posa de relleu que els signants defensen la presència d'ossos al Pirineu i reclamen a l'administració que posi els mitjans necessaris "per aconseguir amb les millors garanties la compatibilitat entre fauna salvatge i la ramaderia extensiva". Els ecologistes consideren que la Generalitat no disposa de cap dictamen científic que demostri que Goiat és un os "problemàtic" i, per això, reclamen que s'efectuïn necròpsies als sis èquids localitzats morts a la Val d'Aran per tal de determinar amb certesa si realment van ser atacats per Goiat o bé si l'os se'ls va menjar en trobar-los malalts, ferits o ja morts.

Ipcena també demana a Calvet la creació d'una comissió mixta amb la participació d'entitats ecologistes, organitzacions de ramaders, ajuntaments i institucions dels diferents territori participants al programa Piros Life, amb l'objectiu de buscar consensos i reforçar el seguiment i control dels ramats extensius i per intercanviar experiències dels resultats obtinguts en cada zona, segons ha assenyalat el secretari general de l'entitat ecologista lleidatana, Joan Vàzquez, després de lliurar les signatures a Territori.