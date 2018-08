Uns lladres roben les joies de la corona de Suècia i fugen en una llanxa ràpida

n La Policia de Suècia va informar ahir que uns lladres van robar part de les joies de la família reial i que després es van donar a la fuga en una llanxa ràpida sense que, ahir en tancar aquesta edició, encara se'ls hagués detingut, fet pel qual cosa les autoritats demanaran ajuda a Interpol.

El robatori es va produir a plena llum del dia, cap a les 12 hores, a la catedral de Strangnas, prop d'Estocolm. Testimonis consultats pels mitjans suecs asseguraven que van veure dos homes sortir corrent del temple religiós cap a una llanxa ràpida amb la qual van fugir pel llac Mälaren.

Els lladres es van emportar dues corones del segle XVII, les del rei Carles IX i la seva dona, la reina Cristina, i una creu i un globus terraqüi de la mateixa època. «No és possible fer una valoració econòmica. Són objectes inavaluables d'interès nacional», va dir el portaveu policial Thomas Agnevik a la premsa local, segons informa BBC.

Maria Ellior, del departament d'Operacions de la Policia Nacional, citada per l'agència de notícies sueca TT, va explicar que «no serà fàcil vendre aquests objectes». «Així que ja us podeu imaginar (...) el molt que saben sobre aquestes corones», va afegir.

Agnevik va reconèixer que, ara per ara, el marcador «va un a zero» a favor dels lladres, si bé va confiar que canviï ràpidament. Per a això, la Policia sueca va anunciar que registrarà el robatori a Interpol, «el que significa que també la Policia Internacional anirà a per ells», va subratllar Ellior.