Més de 7.000 immigrants menors no acompanyats han arribat a l'Estat aquest any

Més de 7.000 immigrants menors d'edat sense cap acompanyant han arribat a l'Estat en el que va d'any. L'any 2006 no arribaven als 4.000. Són dades del Ministeri de Sanitat, Benestar Social i Consum aportades aquest dijous durant la Comissió delegada d'Afers Migratoris, creada pel govern de Pedro Sánchez. Aquests menors són atesos als serveis de protecció per a la infància de les comunitats autònomes i, segons el ministeri, qui més n'atén són Andalusia, País Basc i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Per tal de no "saturar" els serveis de les comunitats, el ministeri convocarà una reunió específica amb els governs autonòmics. D'altra banda, el ministeri de l'Interior ha presentat un pla per reformar l'Oficina d'Asil i Refugi, especialment per augmentar el personal que permeti atendre les 50.000 sol·licituds que el govern espanyol espera aquest 2018.

Segons dades facilitades pel govern espanyol, l'actual onada de "pressió migratòria" era un fenomen previst i entre 2016 i 2017 s'han incrementat les arribades irregulars a les costes espanyoles un 170%, davant el tancament d'altres rutes de la Mediterrània. La situació, segons i sosté l'executiu espanyol, ve heretada de la "falta de previsió" de l'executiu de Mariano Rajoy. En un comunicat, sostenen que el nou govern ha hagut de donar resposta a una situació "molt complexa" en només dos mesos.