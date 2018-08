Quim Torra es reuneix amb els exconsellers presos a Lledoners

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dijous a la presó de Lledoners, al Bages, amb els exconsellers presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, a més del diputat de JxCat Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart.

Torra ha entrat a la presó poc abans de les 10 del matí i ha mantingut diverses reunions fins al migdia, quan ha sortit del centre per dinar i ha tornat a ingressar per prosseguir les reunions amb tots els sobiranistes presos.

El president català, que no ha convocat als mitjans de comunicació, conversa així avui amb els líders sobiranistes en aquesta presó i ho farà pròximament amb l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Puig de les Basses (Girona), segons fonts del Govern.

La visita d'aquest dijous a Lledoners té lloc l'endemà de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i abans de l'aturada estiuenca, que precedirà a un setembre amb una agenda plena d'actes importants.

Així, Torra preveu realitzar al setembre una conferència sobre el seu projecte per a Catalunya, haurà de presentar també el seu pla de govern i afrontarà el seu primer debat de política general al Parlament, convocat per al 2, 3 i 4 d'octubre. Tot això enmig de dates assenyalades, com la Diada de l'11 de setembre i el primer aniversari de l'1 d'octubre.

A més, en el pla dels partits, està previst que durant la tardor es configuri el projecte de Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República, un moviment de vocació transversal en el que Torra està plenament implicat, però no el seu soci de Govern, ERC, que ha declinat formar-hi part.