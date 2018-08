Els taxistes tornen a la feina esperançats que una regulació nova els defensarà

Els taxistes van decidir ahir a les onze de la nit, després d'una hora i mitja d'assemblea, desconvocar la vaga que durant els darrers dies ha posat en estat d'excepció la mobilitat pel centre de Barcelona. Els conductors van decidir que les propostes del ministeri de Foment són suficients per tornar a la feina, si més no de moment. La consigna va ser alliberar la Gran Via i tornar a la normalitat a partir de les 3 de la matinada.

Unes hores abans el ministre de Foment, José Luis Ábalos, havia anunciat que les comunitats autònomes que ho desitgin podran regular els serveis que competeixen amb el taxi, cosa que obre la possibilitat que se'n controli l'expansió, com desitgen els taxistes.

Ávalos va desistir finalment de la seva proposta de transferir a les comunitats autònomes la competència d'atorgar llicències als vehicles de lloguer amb conductor (VTC), les empreses com Uber i Cabify, perquè d'aquesta manera frenessin la seva expansió enfront del taxi, tal com aquest col·lectiu reclamava.

Ábalos finalment ha renunciat a aquesta iniciativa després dels recels i reticències manifestades per diversos governs autonòmics davant la mesura, per considerar que, d'aquesta manera, només se'ls traspassava el conflicte del sector. En comptes de la transferència de competències, el ministre ha plantejat «habilitar la comunitat que així ho requereixi de manera voluntària de la regulació necessària perquè gestioni i reguli aquest sector en l'àmbit del seu territori», segons va detallar el mateix Ábalos en acabar la seva reunió amb les comunitats. «No es transferiran les competències en VTC, sinó que es donarà als governs autonòmics que així ho desitgin la capacitat reguladora en la matèria», va declarar el ministre que espera tenir a punt al setembre la normativa necessària per a això.

A més, durant la reunió, de més de tres hores de durada, Foment i les comunitats van acordar donar-se un termini de tres mesos per dissenyar conjuntament mesures amb les quals es torni a re-equilibrar els sectors del taxi i el VTC en funció de la proporcionalitat que estableix la llei, és a dir, que hi hagi una d'aquestes llicències per cada trenta taxis. «Hem respost als gestos que se'ns demanaven», va assegurar el ministre, per demanar als taxistes confiança i que se sumin al diàleg.

La Generalitat veia bé el traspàs

La Generalitat veia amb bons ulls el traspàs de les competències de les llicències de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) però exigia ahir que, si es fa, es faci «amb garanties i recursos». El secretari de Transports i Mobilitat, Isidre Gavín, i el director general de Transports, Pere Padrosa, van representar ahir la Generalitat a la reunió sectorial convocada d'urgència pel ministeri de Foment davant la vaga indefinida del sector del taxi.

Gavín assegurava arribar a la reunió amb ànim positiu «per ser part de la solució», però alertava que no acceptaran que se'ls traspassi «el problema». També va assegurar que els taxistes estaven «en bona disposició» de desconvocar la vaga perquè «intueixen» les fórmules que s'aplicaran per resoldre el problema. Actualment, segons la llei, a Catalunya hi ha 1.550 llicències VTC per sobre de la ratio que estableix la llei. La Conferència Nacional del Transport reunia en una mateixa taula representants de totes les comunitats autònomes i era presidida pel ministre de Foment.