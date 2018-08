Violència a Zimbàbue per la victòria del partit governant

n Simpatitzants del líder opositor de Zimbàbue, Nelson Chamisa, van prendre ahir els carrers de la capital, Harare, com a reacció a la victòria del partit governant, ZANU-PF, en les eleccions parlamentàries, que temen que es traslladi també als comicis presidencials. Els manifestants van aixecar barricades de pneumàtics incendiats als carrers en senyal de protesta per al que consideren un frau electoral. En resposta, les Forces Armades van desplegar els seus efectius, així com helicòpters i vehicles blindats.

Segons testimonis consultats per Reuters, almenys una persona va morir en rebre un tret de bala que haurien disparat els soldats al centre de Harare.