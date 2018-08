Cunillera anuncia un increment de places a les Oficines d'Estrangeria

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha anunciat aquest divendres que hi haurà un increment de les places de personal de les Oficines d´Estrangeria. "Treballem per ser útils als ciutadans, volem ser una administració al servei de les seves necessitats", ha assenyalat Cunillera.

En un comunicat, la delegació del govern espanyol ha indicat que les Oficines d´Estrangeria acumulaven des de fa anys "disfuncions" de personal i Cunillera "va posar-hi fil a l´agulla" tan bon punt va prendre possessió del càrrec, ara fa un mes. Cunillera ha detallat que les places sortiran de la nova oferta pública aprovada pel Consell de Ministres la passada setmana, que sumarà aquest any un total de 30.844 places, de les quals una part aniran a Catalunya.

D´aquestes places, una part anirà destinada a les Oficines d´Estrangeria catalanes. A més, Cunillera ha avançat que pel proper any també es preveu un nou increment de places fins a duplicar l´actual xifra.

"Quan portava només una setmana com a delegada vaig anar a Madrid a reclamar més personal i recursos per a les Oficines d´Estrangeria, i en poc més d´un mes el govern ha respost positivament", ha assegurat Cunillera, que ha destacat que hi ha uns funcionaris "que treballen molt i molt bé malgrat les vacants que hi pugui haver i que ara es reforçaran".

La delegació del govern espanyol ha afirmat que l´oferta aprovada pel Consell de Ministres és la més gran des de l´any 2008 i ha estat acordada amb la majoria dels sindicats de l´Administració General de l´Estat.