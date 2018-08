L'aterratge de Pedro Sánchez al Govern dispara el PSOE en la intenció de vot

n El PSOE seria la força més votada si ara hi haguessin eleccions, segons el Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al juliol passat. En concret, després de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern, el resultat dels socialistes es dispara fins al 29,9% d'intenció de vot, traient 9,5 punts d'avantatge al PP i Ciutadans, que empatarien en la segona posició, mentre que Units Podem i els seus confluències es desplomarien fins al 15,6%. L'enquesta, publicada ahir, es basa en 2.485 entrevistes personals i domiciliàries realitzades en 256 municipis de 47 províncies entre l'1 i el 10 de juliol i té un marge d'error de més/menys 2%.

Es tracta de la primera enquesta electoral realitzada pel CIS després del triomf de la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a la Moncloa. El treball de camp es va realitzar quan es complia un mes de la formació del nou Govern i quan el PP celebrava la primera volta de les seves primàries, que va tenir lloc el 5 de juliol, però abans de l'elecció de Pablo Casado al capdavant del partit en el Congrés que va concloure el 21 de juliol. Així, la tornada del PSOE al Govern ha suposat un revulsiu per al partit, que es col·loca com a força més votada per primera vegada des de l'abril del 2009. Amb el 29,9% d'intenció de vot que li atorga el CIS, aconsegueix la seva millor marca des del gener del 2013, quan es va anotar el 30,2%.



Sánchez demana lleialtat

El president del Govern, Pedro Sánchez, va explicar ahir que ha demanat al president del PP, Pablo Casado, «una oposició responsable i lleial en qüestions d'Estat», com la migració, la política europea, la violència de gènere o les infraestructures, perquè «l'objectiu comú ha de ser avançar per Espanya». Així ho va assenyalar el mateix Sánchez al Twitter després de gairebé tres hores de conversa amb Casado a la Moncloa. Sánchez no va esmentar la situació a Catalunya.

Per la seva banda, Pablo Casado va oferir mà estesa a l'executiu espanyol per «garantir la unitat d'Espanya». Davant els mitjans de comunicació, Pablo Casado va assegurar que col·laboraran «lleialment» per garantir que a Catalunya «es respecti la Constitució». Va criticar que el PSOE hagi iniciat un acostament i un diàleg amb la Generalitat i va demanar a Sánchez que prengui la iniciativa d'aplicar de nou el 155 si el Govern «continua amb el full de ruta de ruptura». També li va transmetre la voluntat d'impulsar una reforma del Codi Penal per incloure de nou el delicte de convocatòria de referèndum il·legal. «Cap confiança vers els que, de manera reiterada, només volen trencar amb Espanya i acabar amb les llibertat de tots els catalans», va afegir el líder del PP, Pablo Casado.