Nacionalistes flamencs estudien incloure Carles Puigdemont a les llistes per a les eleccions europees

n Els nacionalistes flamencs de la N-VA podrien oferir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont la possibilitat de presentar-se en la seva llista a les eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc al maig de l'any que ve, segons informava ahir el diari Het Laaste Nieuws.

El diari qualifica de «festeig» la relació del líder independentista i la formació nacionalista flamenca i assegura que totes dues parts podrien estar estudiant la possibilitat d'incloure Puigdemont a la llista de candidats.

«Té poques possibilitats de ser triat amb una llista pròpia a Bèlgica, però en la nostra llista guanyaria fàcilment un seient», va assegurar una font del partit flamenc a aquest mitjà. De fet, segons informa Het Laaste Nieuws, la N-VA ho hauria ja consultat a l'expresident de la Generalitat i al seu entorn, però afegeix que encara no hi ha «una resposta clara». El diari flamenc qualifica Puigdemont «d'exiliat permanent», després que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena rebutgés la seva entrega per malversació de fons públics però no per rebel·lió. I remarca que la seva presència en les llistes donaria a la N-VA «l'oportunitat de destacar la seva lluita per la independència».

Puigdemont va tornar dissabte passat a Bèlgica després de quatre mesos a Alemanya, país on va ser detingut en ple viatge de tornada a Brussel·les després d'haver visitat Finlàndia. En una roda de premsa, ja a la capital belga, va anunciar que durant els propers mesos continuarà amb la seva tasca d'internacionalitzar el moviment independentista. «Aquesta no serà la meva última parada. No és el final del viatge. A partir d'ara continuaré el meu viatge per Europa, viatjaré a l'últim racó del nostre continent per defensar la causa justa del poble català», va declarar Puigdemont.