Presó sense fiança per a un dels detinguts a Mataró acusat de captar futurs jihadistes

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança de Mostafa B.B., un dels dos detinguts aquests dimecres a Mataró durant una operació contra el terrorisme jihadista. L'home està acusat d'un presumpte delicte d'integració a banda terrorista i se'l considerava un "agent actiu de radicalització" que realitzava tasques d'adoctrinament i captació de futurs terroristes, tant a Mataró, com a Barcelona i Tarragona. L'home, segons descriu el jutge, duia a terme aquesta acció des de la perruqueria que regentava i també amb xerrades que organitzava a domicilis particulars. De fet, l'altre investigat i també detingut durant l'operatiu de dimecres a la capital del Maresme, Omar K., seria un dels 'nous' jihadistes als que va "captar i adoctrinar".

La interlocutòria judicial també descriu que Mostafa B.B. mantenia contacte amb altres cèl·lules jihadistes amb l'objectiu d'enviar combatents a Síria i disposava de fins a deu telèfons mòbils per evitar ser descobert. A més, l'altre investigat, va ratificar davant el jutge que tant ell com la seva família van intentar ser "radicalitzats" per part de Mostafa B.B.