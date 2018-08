Una professora diu que no recorda si Pablo Casado va anar a classe del màster

Una professora del màster de Pablo Casado va afirmar davant la jutgessa que investiga el cas que no recorda res del líder del PP, ni tampoc si va anar a classe. Alícia López de los Mozos, que també ha declarat com a investigada en el cas del màster de Cifuentes, va qualificar un dels treballs que va fer Casado per aprovar el màster de Dret Autonòmic el curs 2008-2009. Davant la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel, però, va afirmar que no recorda res, segons fonts presents a la declaració. La jutgessa va prendre ahir declaració a sis investigats i sis testimonis, i les citacions continuaran avui amb cinc testimonis més.