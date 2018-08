Sánchez defensa el diàleg amb Catalunya i diu que «no vol obrir cap via judicial més»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la via del diàleg iniciada amb Catalunya amb la reunió amb el president, Quim Torra, i amb la celebració de la comissió bilateral després de set anys. A més, ha demanat al PP "coherència" i li ha demanat que doni suport a buscar una solució política per aquesta crisi. En canvi, el president dels populars, Pablo Casado, aposta per seguir amb la via dura contra l'independentisme i dijous a la reunió que van mantenir amb Sánchez li va demanar que apliqués de nou el 155 si el Govern "mantenia el full de ruta de ruptura". Sánchez ha garantit que el seu executiu aplicarà la llei i defensarà la Constitució i l'Estatut "davant una eventual vulneració si es produeix" però ha afirmat que no vol obrir "cap via judicial més".