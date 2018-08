Un turista nord-americà és ferit en una baralla amb un manter a Barcelona

Un manter va ferir presumptament la nit d'aquest dimecres un turista, després d'una discussió a la plaça de Catalunya de Barcelona, que va haver de ser traslladat a un centre hospitalari. L'home va intervenir en una discussió entre manters i una altra turista, i després va ser agredit, per la qual cosa va ser traslladat a un centre hospitalari, del qual ja ha estat donat d'alta, van informar fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana no ha rebut denúncia dels fets i tracta de localitzar l'agredit per poder investigar el succés, segons les mateixes fonts. Una ambulància del SEM va atendre l'home a la plaça de Catalunya després de rebre l'avís a les 21.25 hores i el va traslladar a l'Hospital Clínic en estat menys greu, ha informat l'organisme a Europa Press. Segons també el sindicat CSIF de la Guàrdia Urbana, el manter suposadament va pegar el turista nord-americà que volia defensar la dona perquè «estava sent increpada».