Chacón inicia converses amb les grans empreses que van traslladar la seu social

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha explicat que ha iniciat converses amb les grans empreses que van traslladar la seu social fora de Catalunya després de l'1-O. De fet, Chacón ha assegurat que parlarà amb totes les catalanes de l'Íbex que van moure el domicili social per la situació política -per ara, només ha parlat amb algunes- i ha insistit que el Govern no els donarà incentius fiscals perquè tornin. "No hem d'oferir res més que diàleg i informació", ha dit la titular d'Empresa en una entrevista amb l'ACN. Segons Chacón, el que vol fer en les converses amb les empreses és posar en valor els actius econòmics que té Catalunya ja que no hi ha "cap fórmula secreta" per convèncer-les. La consellera ha confiat que "alguna" tornarà però també ha admès que potser n'hi ha que no ho fan: "Si no volen tornar, què hi farem?", ha dit Chacón.

"Qui vulgui tornar, tenim les portes ben obertes", ha afirmat. "És decisió seva", ha reblat Chacón. La consellera d'Empresa ha insistit que els exposarà que el Govern segueix apostant per "l'economia productiva" i el seu "ecosistema" i ha animat les empreses a explicar "quina cosa les va fer marxar i llavors entendrem més bé quina cosa volen per tornar".

Chacón ha instat les empreses a compartir de forma clara quins motius tenen per no tornar i ha dit que rebatrà arguments com la "inestabilitat" o la "inseguretat jurídica" si és que les companyies creuen que són "condicionants que no han desaparegut".

Segons Chacón, ara "com a mínim" el Govern està "treballant a plenes funcions" amb un "posicionament molt clar". "Som capaços de demostrar amb indicadors objectius quina és la realitat del nostre teixit productiu i econòmic" i "rebatrem" els dubtes amb "contra-arguments", ha remarcat la consellera d'Empresa. "A partir d'aquí, cadascú que decideixi", ha conclòs Chacón.



"Alguna" empresa disposada a tornar aviat

Segons Chacón, "alguna" empresa hi ha disposada a tornar aviat però ha matisat que encara han d'explorar amb més profunditat i amplitud la mostra d'empreses implicades. En aquest sentit, Chacón ha fet referència a l'informe sobre els trasllats de seus que el departament preveu que estigui enllestit a finals d'agost i que ha d'analitzar quina tipologia d'empresa va marxar, el perquè i els efectes del trasllat.

"Evidentment hem començat converses però ens manca temps per anar-ho fent", ha explicat la consellera d'Empresa, que ha concretat que també ha parlat amb "algunes" empreses de l'Íbex que van traslladar la seu -sis de les set catalanes cotitzades a l'Íbex 35 van moure el domicili social: Caixabank, Banc Sabadell, Gas Natural, Abertis, Cellnex i Colonial-. "Anirem fent i segur que en trobarem de receptives que volen [tornar] i d'altres que no", ha dit Chacón.

Chacón ha dit que malgrat és "important" que les grans empreses acabin tornant ho és més potenciar l'ecosistema empresarial i industrial català. Segons la consellera d'Empresa, les energies del departament s'han d'enfocar a "cuidar el teixit productiu" i les petites i mitjanes empreses ja que "el volum de negoci no sempre és proporcional en llocs de treball". Així com posicionar Catalunya en l'àmbit internacional.



La Generalitat "ha complert 200%" amb Thunder Power

Sobre la inversió de la companyia d'automoció xinesa Thunder Power anunciada l'any passat per l'exconseller d'Empresa Jordi Baiget, que no s'ha concretat, Chacón ha dit que la Generalitat "ha complert 200%" amb tot el que ha sol·licitat l'empresa amb seu a Hong Kong. Thunder Power havia d'invertir 80 milions d'euros a Catalunya per construir un centre de recerca i desenvolupament i més endavant establir també una planta de producció de vehicles elèctrics amb capacitat per produir-ne fins a 50.000 anuals amb una inversió de 200 MEUR.

Segons la consellera d'Empresa, l'empresa no pot tenir "ni una queixa" amb la Generalitat perquè ha complert "tota" la seva part. "s'han ofert totes les facilitats i complert tots els protocols", ha remarcat Chacón. "Per Generalitat no ha quedat si és que realment acaba anant a Bèlgica", ha dit la consellera en referència a les informacions que apunten que Thunder Power està negociant instal·lar-se a la regió belga de Valònia en comptes de Catalunya.

"També correspon a l'empresa complir les formalitats que demana qualsevol oferta d'inversió", ha dit Chacón. Preguntada per si l'empresa no va complir i per si va concretar el nombre de llocs de treball que suposava la inversió, la consellera ha respost: "Ho deixo aquí". Tanmateix, Chacón ha dit que la Generalitat segueix oberta a la inversió de Thunder Power i no té cap motiu "per deixar d'estar en contacte" amb la companyia xinesa d'automòbils.