El Govern posposa l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos

n El president del Govern, Pedro Sánchez, va insistir ahir que l'executiu tira endavant la seva «decisió política» de treure les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, però va remarcar que «l'important és que es faci amb totes les garanties». «Això està fent el Govern», va assegurar, abans de destacar que s'exhumarà «molt aviat», però sense especificar-ne una data.

Així ho va assenyalar Sánchez a la roda de premsa que va oferir a la Moncloa per donar compte de les decisions de l'última reunió del Consell de Ministres abans del parèntesi estival, una cita en què no s'ha aprovat cap acord sobre aquesta qüestió.

«El farem i ho farem molt aviat, però si hem esperat 40 anys, esperar unes setmanes o uns dies més...», va comentar Sánchez, incidint que l'important és que treguin les restes del dictador «amb totes les garanties».

El president no ha volgut concretar tampoc si la figura que s'utilitzarà per sustentar jurídicament l'operació serà la del decret llei, una norma que entraria en vigor quan es publiqués al Butlletí Oficial de l'Estat, però que en el termini d'un mes hauria de ser convalidada pel Congrés.



Decret llei

«Ja ho sabran quan ho presentem», va dir el president del Govern, quan se li va preguntar per aquesta qüestió, per afegir a continuació que la convalidació parlamentària d'un decret llei no seria «un problema» perquè, al cap i a la fi, el que farà el Govern és donar compliment a un mandat del legislatiu que, «de manera majoritària, ha dit que calia exhumar el dictador».