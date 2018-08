L'onada de calor toca sostre

L'onada de calor registra aquest dissabte el seu punt àlgid amb mínimes d'insomni de bon matí fregant els 30ºC a l'Empordà i el Barcelonès i màximes aquesta tarda superiors als 41ºC a l'interior de l'Ebre i del Camp de Tarragona (destaquen a les 17 hores els 41,4ºC de Benissanet, els 40,8ºC de Vinebre i els 40,7ºC d'Aldover, segons dades de la xarxa d'estacions del Meteocat). Sobresurten també registres de més de 40ºC o vorejant-los en llocs pocs habituals com Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès, 40,7ºC), Cabanes (Alt Empordà, 40,3ºC), Vallirana (Baix Llobregat, 40,2ºC), Castellbisbal (Vallès Occidental, 39,8ºC), Òdena (Anoia, 39,8ºC) i a l'observatori de la Zona Universitària de Barcelona (39,8ºC). En aquest darrer cas es tracta de la temperatura rècord de l'estació en 10 anys de dades, segons el Meteocat, polvoritzant l'anterior registre de 38,7ºC compartit pels dies 23 de juliol del 2009 i 27 d'agost del 2010.

A primera hora les temperatures caniculars ja s'han fet notar a gran part del litoral català amb temperatures mínimes excepcionals de 31ºC a Portbou o de 29,4ºC al barri del Raval de Barcelona, en la que ha estat la nit més càlida d'ençà de la seva instal·lació fa 12 anys. A l'Aeroport de Barcelona també s'ha batut l'antic registre de temperatura mínima amb uns elevats 27,3ºC, segons dades de l'estació de l'Aemet. Protecció Civil manté activada l'alerta del Procicat per una onada de calor que afecta en general tot Catalunya –amb temperatures màximes de 34 ºC a 41ºC- a excepció de les comarques del Pirineu. El 061 CatSalut Respon ha atès ja més de 100 trucades relacionades amb l'onada de calor, incloent consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM, segons ha detallat aquest dissabte Protecció Civil de la Generalitat. De fet, un home sensesostre de mitjana edat va morir ahir divendres a Barcelona per un cop de calor. L'afectat va ser atès pel SEM al carrer Berlín i va ser traslladat d'urgència en estat crític a l'Hospital Clínic, on finalment va morir.