Mor un nen de 6 anys en caure d'un tractor

Un nen de 6 anys va morir ahir divendres a la nit en caure d'un tractor a Albesa (Noguera). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre a les 22.43 hores al quilòmetre 1 del Camí del Riu, que porta a la piscina i la zona esportiva municipal. Per causes que s'estan investigant, el menor –que anava de passatger davanter del vehicle- va caure del tractor i va perdre la vida. El conductor del tractor va resultar il·lès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran de la incidència, es van mobilitzar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va activar també el suport psicològic per a la família.