El president de la Generalitat constata un increment de les agresssions feixistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que «hem vist aquests últims mesos „i m'atreveixo a dir aquestes últimes setmanes„ un increment notable de les agressions, amenaces, intimidacions i violència feixista a casa nostra». En una carta enviada als mitjans (i que podeu llegir íntegra a l'edició digital d'aquest diari), Torra assegura que «no hem de combatre tan sols una concepció antiga, monàrquica i autoritària de la cosa pública, sinó que hem de combatre la mentida, l'engany i, més perillós que res, la tergiversació de les paraules».

Torra, que recorda haver «pogut conèixer de primera mà uns quants» dels agredits per accions feixistes, diu que «aquesta violència, com totes, ha d'acabar. I exigeix una condemna ferma, sense matisos ni equilibris, per part de tothom. No hi pot haver ningú que vulgui ser considerat demòcrata que calli, matisi o justifiqui res davant d'aquests brots de feixisme als nostres pobles i ciutats».

Segons Torra, «la policia catalana ha de fer la seva feina. No l'hem de situar al centre del debat polític. Ni convé ni és l'estratègia intel·ligent si realment es vol que actuï amb eficàcia», i reconeix que «la seva actuació davant d'aquests brots ha d'incloure mesures preventives i de detecció precoç i mesures actives quan es produeix una agressió». «S'ha d'evitar absolutament que aquests individus emmascarats, violents i intolerants puguin tenir cap sensació d'impunitat», afegeix. «La tasca (...) de la policia i la justícia ha d'anar acompanyada d'una muralla democràtica en el camp polític i discursiu del país», continua.