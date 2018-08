Com un sol poble contra el feixisme

'Democràcia, llibertat i civilització. El significat d'aquestes paraules és més important que mai ara que ens enfrontem al virtuosisme de les mentides i a la tergiversació del significat de les paraules, que forma part de la naturalesa del feixisme.' Aquesta és una de les primeres reflexions que fa Rob Riemen a l'imprescindible llibre 'Per combatre aquesta època'. I aquí és on trobem Catalunya i el nostre combat democràtic. No hem de combatre tan sols una concepció antiga, monàrquica i autoritària de la cosa pública, sinó que hem de combatre la mentida, l'engany i, més perillós que res, la tergiversació de les paraules. Ja ho sabem: el llenguatge és poder i qui el controla o qui és capaç de manipular-lo, té capacitat per canviar la percepció de la realitat.

Hem vist aquests últims mesos —i m'atreveixo a dir aquestes últimes setmanes— un increment notable de les agressions, amenaces, intimidacions i violència feixista a casa nostra. Uns grups d'individus agressius han volgut atemorir els activistes per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. En alguns casos, han arribat a agredir físicament persones que penjaven llaços o instal·laven creus grogues als carrers i a les places del país. He pogut conèixer de primera mà uns quants d´aquests casos i vull transmetre tot el suport i solidaritat amb tots els agredits. Aquesta violència, com totes, ha d'acabar. I exigeix una condemna ferma, sense matisos ni equilibris, per part de tothom. No hi pot haver ningú que vulgui ser considerat demòcrata que calli, matisi o justifiqui res davant d'aquests brots de feixisme als nostres pobles i ciutats.

La policia catalana ha de fer la seva feina. No l'hem de situar al centre del debat polític. Ni convé ni és l'estratègia intel·ligent si realment es vol que actuï amb eficàcia. Però certament, la seva actuació davant d'aquests brots ha d'incloure mesures preventives i de detecció precoç i mesures actives quan es produeix una agressió. S'ha d'evitar absolutament que aquests individus emmascarats, violents i intolerants puguin tenir cap sensació d'impunitat. I per això cal sobretot que la justícia actuï i prengui aquesta qüestió com una prioritat de primer nivell.

La tasca professional, eficient i contundent de la policia i la justícia ha d'anar acompanyada d'una muralla democràtica en el camp polític i discursiu del país. I això inclou els mitjans de comunicació, els creadors d'opinió i tothom qui tingui un paper a l'arena pública. Cal fer un cordó sanitari davant de les actituds feixistes que s'han despertat darrerament. Sabem que hi ha elements que sempre hi han estat i que hi ha hagut casos d'agressions i amenaces des de fa molts anys. És evident que l'estat espanyol no ha fet net d'aquest magma feixista i que la transició no va fer un tall sec amb el passat.

No ho podem tolerar. No hem de deixar que es covi l'ou de la serp. L'experiència i la història ens ha de donar pistes prou clares del risc de permetre aquests comportaments i de digerir-los com una normalitat puntual, o com una petita excepció intranscendent. Demano a tots els partits polítics catalans i espanyols que condemnin enèrgicament la violència d'aquests grups feixistes contra els independentistes. Que la condemnin i que es comprometin a combatre el feixisme sense matisos. No cal ser independentista per actuar amb contundència contra els violents. Pel bé de totes les idees i de tots els projectes democràtics, no podem deixar avançar aquestes actituds.

Ningú, ni aquí ni al món, no dubta del caràcter completament pacífic del moviment independentista que aquests últims anys s'ha expressat al carrer amb una pulcritud i civisme exemplar. El combat polític ha d'estar compromès sense fissures contra el feixisme. No podem acceptar discursos condescendents, mitges tintes ni justificacions —encara que siguin indirectes— d'aquests comportaments violents que hem viscut als carrers de Catalunya.

És el nostre deure i el nostre compromís, per les grans lliçons que ens dóna la història, de combatre d'arrel el feixisme. A Catalunya i a tot arreu. I per això també valorem i animem els lluitadors per la democràcia i la llibertat de tots els pobles de l'estat espanyol a combatre conjuntament aquesta xacra històrica que mai no acaba de morir.

El govern posarà tota l'atenció possible per frenar i fer desaparèixer el feixisme dels nostres carrers. La policia catalana ha d'actuar amb màxima eficàcia contra aquests grups. A més, cal impulsar un observatori independent contra el feixisme que documenti les agressions i els grups. Exigim que els polítics del color que siguin, se sumin a la trinxera democràtica que sempre combat sense matisos el feixisme. I finalment, demano a tothom, a la ciutadania, màxima responsabilitat i que, davant dels casos de risc, es posin en contacte amb la policia perquè siguin els professionals els qui actuïn. Com en tantes altres coses, contra el feixisme hem de ser un sol poble. Som-hi.