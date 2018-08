Torra sobre la presència del Rei a l'acte del 17-A: «No l'hem convidat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit sobre la presència del rei Felip VI a l'acte del primer aniversari dels atemptats del 17 d'agost: "No l'hem convidat i no assistirem a cap acte que convoqui la Casa Reial però evidentment en qualsevol acte que es faci a Catalunya el president de la Generalitat hi serà". Així doncs, Torra coincidirà amb el Rei i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'acte d'homenatge a les víctimes del atacs terroristes de Barcelona i Cambrils el 17-A. "Això és casa nostra", ha argumentat Torra. El president de la Generalitat també ha anunciat que la tarda del 17 d'agost visitarà l'exconseller d'Interior, Quim Forn, a la presó de Lledoners com a "mostra d'homenatge" a l'actuació dels cossos policials i per "mostrar respecte i agraïment al conseller Forn" per la gestió de l'atemptat. "Esperem que la ciutadania ens hi acompanyi", ha dit Torra en una atenció als mitjans aquest dissabte durant una visita a la 68a Festa del Càntir d'Argentona.