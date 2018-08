CCOO és «poc optimista» pel que fa al retorn de les empreses

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va mostrar-se ahir «poc optimista» sobre el retorn de les empreses que van canviar la seva seu fiscal o social després de l'aprovació del reial decret llei que ho va facilitar, aprovat després del referèndum de l'1 d'octubre, que l'organització que lidera ha demanat que es retiri.

En una entrevista d'Europa Press, Pacheco va animar aquestes empreses que tornin a establir la seva seu a Catalunya perquè defensa que la incertesa política que va poder motivar la seva decisió ja no es produeix: «Que tornin amb normalitat perquè crec que estaran en el millor territori de desenvolupament econòmic que poden tenir a la península».

Sobre el context polític que es va produir a final del 2017 a Catalunya, va raonar que l'«economia ha demostrat una vegada més que les incerteses polítiques tenen una afectació clara». «La política ha de tenir clara una cosa: l'economia funciona amb estabilitat. Això no significa limitar la capacitat política. La gent té la possibilitat que la democràcia actuï més enllà de les regles que marca l'economia, però ho ha de tenir en compte», va defensar el representant sindical.

Per a Pacheco, la incertesa jurídica d'aquest període es va traduir que les empreses volguessin protegir el seu patrimoni, però no va implicar el canvi estratègic de la seva línia de negoci. «Ningú no podrà dir que s'ha vist ni que s'està quantificant que darrere del canvi de seu social hagin marxat àmbits productius o de negoci fora de Catalunya. Les seves activitats estan encara a Catalunya», va remarcar.