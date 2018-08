L'ANC acorda col·locar plaques per commemorar l'aniversari de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va acordar ahir commemorar l'aniversari de l'1-O amb la col·locació de plaques als edificis utilitzats pels organitzadors del referèndum sobiranista a Catalunya l'1 d'octubre passat.

Segons va informar l'ANC en un comunicat, el secretariat nacional d'aquesta entitat va reunir-se ahir a Mollerussa per organitzar la celebració de la Diada per la República catalana del proper 1 d'octubre.

Una data en què, segons fonts de l'entitat independentista, «Catalunya va prendre les regnes del seu futur, es va autodeterminar i va viure una repressió i una violència sense precedents per part de l'Estat espanyol».

«Aquell dia vam ser realment sobirans i el mandat que se'n desprèn no es pot ignorar ni devaluar. Per això aquesta data i el seu mandat es vol realçar», va assenyalar l'ANC.



Actes descentralitzats

Per coordinar «els actes i accions» dels diferents municipis i «col·legis electorals», l'ANC obrirà una pàgina web específica, va anunciar l'entitat. «Cada territori està preparant actes i accions que poden tenir enfocaments molt diferents segons com es va viure l'1-O en cada col·legi o municipi», van afegir aquestes fonts.

En els preparatius de la commemoració del primer aniversari de l'1-O, l'ANC va apuntar que, «juntament amb tots els actors que van fer possible l'1 d'octubre, es commemorarà que vam votar i vam guanyar, i es treballarà perquè es faci efectiu el mandat de les urnes i el que vam defensar junts l'1 d'octubre», va afegir l'entitat.

En la mateixa reunió, l'ANC va aprovar per unanimitat entrar a formar part de la Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) per «aconseguir el màxim de suports internacionals». Aquesta organització reuneix partits polítics i entitats no governamentals que treballen pel dret a l'autodeterminació dels pobles. L'UNPO és un fòrum internacional amb la finalitat que els seus membres puguin participar activament en les organitzacions internacionals establertes pels estats.

D'aquesta manera, l'ANC segueix les línies acordades en la darrera Assemblea General Ordinària, que va fixar com a objectiu estratègic «aconseguir el màxim suport internacional», així com «establir vincles amb els pobles i les organitzacions socials de la comunitat internacional» a fi d'«identificar suports i ser positius en l'oferta del paper que pot jugar Catalunya com a aliada».



Memòria històrica

El secretariat nacional de l'ANC també va acordar treballar per a l'anul·lació dels judicis sumaríssims del franquisme, l'obertura de fosses comunes, eliminar la simbologia franquista i recuperar la memòria oral.