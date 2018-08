Mor Lluïsa Forrellad, l'escriptora recuperada per la manresana Angle Editorial

L'escriptora Lluïsa Forrellad i Miquel (Sabadell, 1927) va morir ahir als 91 anys. Amb inicis d'actriu, Forrellad es va donar a conèixer pel gran públic quan l'any 1953 i amb només 26 anys va aconseguir el Premi Nadal amb la seva primera novel·la, Siempre en capilla. L'obra narra els tràngols de dos metges i d'un químic acabats de doctorar durant una epidèmia de diftèria al Londres de final del segle XIX.

Aclaparada per l'èxit i per la pressió dels mitjans de comunicació, la jove narradora de Sabadell –germana bessona de la també coneguda escriptora Francesca Forrellad- va desaparèixer del mapa literari. Després de cinc dècades de silenci, l'any 2006 va tornar amb la publicació de la novel·la Foc latent, un thriller romàntic ambientat a la Barcelona convulsa del pas del segle XIX al XX que va publicar l'editorial manresana Angle. «Ens ha deixat Lluïsa Forrellad, autora de grans obres com Siempre en capilla i Foc latent. Una sentida abraçada a la família i amics», va piular Òmnium. L'exalcalde de Sabadell i actual delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernández, també va expressar paraules de condol.