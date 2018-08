91 morts i més de 200 ferits pel terratrèmol a Indonèsia

Almenys 91 persones han mort i més d'un centenar es troben ferides com a conseqüència del sisme de magnitud 7,0 registrat en la línia de la costa de l'illa de Lombok, afectada posteriorment per un tsunami de baixa intensitat, segons ha confirmat el portaveu de l'Agència per a la Gestió de Desastres del país (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

"El nombre total de víctimes fins ara és de 91 morts i 209 ferits, a més de milers d'habitatges destruïts", ha asseverat Sutopo durant una roda de premsa.

Així mateix, el portaveu de la BNPB ha assenyalat que s'han registrat danys materials a la ciutat més gran de l'illa, Mataram, de per si deteriorada per un altre terratrèmol ocorregut a finals del mes passat. "El dany als edificis se centra especialment en la ciutat de Mataram", ha declarat, segons ha informat el portal de notícies Dekit News.

La xifra de morts, ha precisat Sutopo a Metro TV, podria augmentar perquè ara mateix Sesait és inaccessible pels talls elèctrics. La major part de les víctimes mortals, segons el cap de l'oficina de Recerca i Rescat de Mataram, Nyoman Sidakarya, han estat traslladades al dipòsit de cadàvers de l'hospital de Lombok Nord, gairebé totes amb indicis d'haver mort aixafades per l'ensorrament d'edificis.

El terratrèmol s'ha registrat a les 13.46 --hora peninsular espanyola-- a 10 quilòmetres de profunditat i va generar una alerta per tsunami que va acabar cancel·lada una hora després. En cap moment l'altura de les onades va créixer per sobre dels 15 centímetres addicionals.

La BNPB ha assenyalat que el major nombre de víctimes, 72 morts i 64 ferits, s'ha registrat al nord de Lombok. La gran majoria dels morts són de nacionalitat indonèsia, segons les autoritats.

Després de la declaració del sisme, les autoritats han donat ordre a la població propera al mar de que evacuen a llocs elevats, com el vessant del volcà Rinjani, segons l'Agència Indonèsia de Meteorologia, Climatologia i Geofísicas al seu compte de Twitter.

Lombok va ser escenari a finals del passat mes de juliol d'un altre terratrèmol, de magnitud 6,4, que va deixar almenys 14 morts i 162 ferits.

Indonèsia està situada en l'anomenat Anell de Foc del Pacífic, on coincideixen diverses plaques tectòniques que causen el 90 per cent de l'activitat sísmica del món, segons el Servei Geològic dels Estats Units.

Allà hi ha prop de 130 volcans actius, més que cap altre país. Les últimes erupcions de la Muntanya Agung entre 1963 i 1964 van deixar més de