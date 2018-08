Ciutadans assegura que els partits independentistes es preparen per a «un altre cop»

La diputada de Ciutadans al Parlament Lorena Roldán va alertar ahir que «sembla que [els partits independentistes] s'estan preparant per donar un altre cop a la democràcia», ja que el president de la Generalitat, Quim Torra, «no descarta cap de les vies, tampoc la unilateral».

«Ja sabem que són els mateixos i que faran exactament el mateix», va dir Roldán. Sobre les declaracions de Torra a La Vanguardia en què va insinuar que podria donar per acabada la legislatura després del judici de l'1-O, Roldán va criticar que Torra no convocarà eleccions «en funció del que sigui més bo per als catalans» sinó que ho farà «en funció dels seus interessos». D'altra banda, la diputada de Cs va dir que és «positiu» que el rei Felip VI participi en els actes de commemoració del 17-A i va demanar a Torra que no exclogui els catalans que «creuen en la figura del cap d'Estat».

Roldán va criticar l'«actitud» del president del Govern amb el rei perquè el monarca «representa milions de catalans que se senten catalans, espanyols i europeus». La diputada del partit taronja va dir que Torra no pot parlar «en nom de tots els catalans» i va afirmar que no està respectant les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

La diputada del grup taronja també va fer referència als insults que aquest divendres va rebre per part d'un usuari de Twitter -al qual ja ha denunciat- i va lamentar que hi ha una «campanya d'odi» contra membres del seu partit polític.