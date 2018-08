EI executa un dels ostatges segrestats en un atac a final de juliol a Síria

n Els terroristes d'Estat Islàmic han executat una de les persones que van segrestar durant la cadena d'atemptats perpetrada fa dues setmanes sobre la província de Sueida, al sud de Síria, acabada de reconquerir per les tropes de Bashar al-Assad. El 25 de juliol, l'organització gihadista va llançar atacs coordinats en diversos punts de Sueida, que van provocar més de 200 morts, la majoria civils. Dies després es va saber que també havien segrestat un nombre indeterminat de persones. L'Observatori Sirià pels Drets Humans va explicar ahir que un dels ostatges, identificat com a Muhanad Dhouqan Abu Ammar, de 19 anys, ha estat executat pels milicians. Els mitjans digitals Suwayda24 i Sweida News van divulgar imatges gravades per l'Estat Islàmic en les quals es pot observar l'execució del jove sirià.

Sueida és una de les tres províncies meridionals, juntament amb Deraa i Quneitra, que han estat recuperades recentment per les tropes de Bashar al-Assad durant l'ofensiva que va ser engegada a mitjan del mes de juny. La província està habitada majoritàriament per drusos, els líders dels quals estan negociant amb l'Estat Islàmic l'alliberament dels ostatges, que l'Observatori xifra en uns 30.