Dos homes van morir dissabte a Tarragona per l'onada de calor

Dos homes van morir dissabte a Tarragona per un cop de calor, segons ha informat aquest dilluns Protecció Civil. El primer cas es tracta d'un pacient, indocumentat, que va ser trobat dijous en un carrer de Constantí i que va ingressar a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va acabar morint dissabte. La segona víctima és un home d'uns 60 anys, que també anava indocumentat i que està pendent d'identificar, que va ingressar a l'Hospital Joan XXIII en estat molt crític i que va acabar morint la mateixa tarda de dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya SMC ha informat que dissabte va ser el dia en què es van assolir les temperatures màximes més extremes d'aquest episodi d'onada de calor, amb una temperatura de fins a 39,9 graus a Tarragona. Amb aquestes, ja són tres les víctimes mortals per l'onada de calor, després que divendres morís un home a Barcelona que va ingressar en estat crític a l'Hospital Clínic.