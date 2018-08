La jutge veu indicis de delicte en el màster de Casado i eleva el cas al Tribunal Suprem

La jutgessa del màster de Pablo Casado, Carmen Rodríguez-Medel, ha elevat la causa al Tribunal Suprem i li demana que investigui el líder del PP perquè veu indicis de delicte per prevaricació administrativa i suborn impropi. En les setmanes prèvies, la jutgessa ha pres declaració a testimonis i d'altres investigats (n'hi ha fins a set) i, un cop recopilada la informació, demana al Tribunal Suprem que es faci càrrec del cas ja que Casado és aforat (diputat al Congrés). Ara, l'alt tribunal haurà de demanar a la Fiscalia que es posicioni en un informe sobre la competència del Suprem i el contingut de la investigació. Posteriorment, la Sala Segona haurà de decidir si es queda la investigació, la retorna a la jutgessa d'instrucció o, per contra, l'arxiva. Rodríguez-Medel no només eleva al Suprem el cas de Casado sinó que li demana que es quedi tota la causa, amb els set imputats. Aquesta jutgessa és la que també investiga el màster de Cifuentes i va obrir una peça separada pel cas de Casado.

La jutgessa del cas del màster de Casado ha acordat elevar la investigació que gira a l'entorn del flamant nou president del PP al Tribunal Suprem. Ho fa presentant el que s'anomena una exposició motivada, on detalla els indicis de delicte recopilats a través de proves documentals i també declaracions de testimonis i investigats.

Rodríguez-Medel no només demana al Suprem que es faci càrrec de la investigació de Casado (que és diputat i, per tant, aforat) sinó que també suggereix al tribunal que assumeixi la investigació dels altres set imputats en aquesta mateixa investigació i que van declarar la setmana passada davant de la titular del jutjat d'instrucció 51 de Madrid.

Entre ells, hi ha la professora del màster Alícia López de los Mozos, Enrique Álvarez Conde (exdirector de l'Institut de Dret Públic, on es cursava el màster) i Fernando Suárez Bilbao (exrector de la Universitat Rey Juan Carlos –URJC-). La setmana passada, López de los Mozos va assegurar davant la jutgessa que no recordava res de Casado, ni si havia anat a classe o si havia presentat treballs per convalidar assignatures.

També van declarar davant de Rodríguez-Medel tres companyes de classe del president del PP (totes elles en qualitat d'investigades) i sis testimonis. Es tracta de Maria Mateo Feito, que és filla de l'exassessora de la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid, Maria Teresa Feito, que va dimitir fa poques setmanes després que es conegués que va anar a la Rey Juan Carlos a "interessar-se" pel màster de Cifuentes quan va saltar l'escàndol.

També declara Alida Mas Taberner, qui va ser sotssecretària d'Educació de la Generalitat Valenciana amb Francisco Camps. La tercera és María Dolores Cancio Álvarez, que ha col·laborat en publicacions amb l'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la URJC, Enrique Álvarez Conde, també imputat en aquesta causa.



Primer, escoltar la Fiscalia

Ara, un cop el Suprem té sobre la taula la petició de Rodríguez-Medel de quedar-se la causa, l'alt tribunal haurà de preguntar primer a la Fiscalia. El ministeri públic haurà de fer un informe per tal de valorar la competència del tribunal i si hi ha prou indicis per continuar endavant amb la investigació.

Un cop es conegui el seu parer, la Sala Segona del Tribunal Suprem (Penal) haurà de decidir si es fa càrrec del cas, si l'arxiva o si el retorna a Rodríguez-Medel perquè l'assumeixi.

Caldrà veure com afecta que tot plegat es desenvolupi en el mes d'agost, que no és hàbil per a la justícia. En el cas del Suprem, és veritat que s'ha habilitat el mes d'agost però exclusivament per a la causa del procés.

Casado viatja aquest dilluns a Bogotà (Colòmbia) per assistir a la presa de possessió del nou president.