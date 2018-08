L'etarra Santi Potros surt de la presó després de passar-hi 31 anys

n L'històric etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, va sortir de la presó de Topas, a Salamanca, a primera hora del matí d'ahir, acompanyat per tres familiars, dos homes i una dona, i no va voler fer declaracions.

Vestit amb roba d'esport i una gorra blanca, l'etarra, amb quaranta assassinats a la seva esquena, va pujar a la part davantera d'un vehicle blanc que l'esperava fora del recinte penitenciari. Potros va recórrer els 200 metres que separen la presó de la sortida del recinte només acompanyat d'aquestes tres persones i sense fer comentaris. Només la dona, que va rebre l'etarra amb un petó, va respondre amb un «molt bé» a la pregunta de com se sentia per la sortida de la presó de Potros.

Santi Potros va ser excarcerat després de passar 31 dels seus 70 anys a la presó -13 a França i 18 a Espanya- i superar el compliment màxim de privació de llibertat, com a autor dels atemptats més sanguinaris d'ETA, com el de l'Hipercor de Barcelona o el de la plaça de la República Dominicana de Madrid. Des de fa setmanes, segons van assenyalar fonts penitenciàries, la direcció del centre penitenciari de Topas tenia clar que Potros havia de sortir a primera hora del matí i que la burocràcia per abandonar la presó havia de ser ràpida. I així va ser, ja que a 1/4 de 9 del matí l'etarra va deixar enrere la presó salmantina i, amb pas ferm però tranquil, vestit amb una samarreta de ratlles blanques i blaves horitzontals, amb gorra i un pantaló curt verd d'esport, va avançar fins on es trobaven els seus familiars, davant els quals va deixar la bossa a terra amb els seus objectes personals, va besar la dona i va saludar els altres dos acompanyants. En ser preguntat si tenia algun missatge per enviar a les víctimes, Santi Potros va respondre amb una mirada fixa i dura i després va abandonar el recinte penitenciari.

Potros va entrar a formar part de l'organització terrorista el 1968 i vuit anys després va ingressar en els comandos Bereziak d'ETA politicomilitars. Detingut el 1987 a Anglet (França), l'etarra acumulava a Espanya 11 sentències, les quals sumen gairebé 3.000 anys de presó.