Mor una jove a Mollerussa al festival d'electrònica The End of the World

Una jove sense identificar va morir ahir al Centre d'Assistència Primària (CAP) de Mollerussa per causes que encara es desconeixen. La jove anava al Festival The End of the World quan es va trobar malament i el servei preventiu del festival la va traslladar al CAP de la localitat i va avisar el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre la jove i ja no va poder fer res per salvar-li la vida. Ara, l'autòpsia haurà de determinar la causa de la mort. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra n'investiguen la identitat, ja que en el moment de ser traslladada al CAP no portava cap documentació. El Festival The End of the World s'ha celebrat per primer cop a Mollerussa després de diverses edicions a Tarragona. Hi han actuat més de 55 DJ nacionals i internacionals de música electrònica.