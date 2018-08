Pere Aragonès demana al PSOE «superar la por» i oferir solucions a Catalunya

n El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va avisar ahir el PSOE que «ha de ser valent i superar la por al PP, i que aquest qüestioni certes decisions si vol avançar» i «aportar solucions als problemes de fons entre Catalu-nya i Espanya».

En declaracions a Efe, Aragonès va assenyalar que si la reunió d'aquesta setmana de la comissió bilateral Estat-Generalitat va ser «poc fructífera» és perquè la part estatal «no va oferir concrecions en els temes sectorials ni tampoc en els problemes de fons».

Aragonès va insistir que cal poder parlar de la situació «dels presos polítics i exiliats», ja que, si no permet abordar aquest assumpte, el PSOE «serà còmplice per omissió» de la «política repressiva del PP», i «si no hi ha avenços en això, perdrà sentit tota la resta».

El vicepresident del Govern va admetre que «hi ha marge per a la discussió i el debat», però va mostrar-se rotund en afirmar que «si el PSOE vol aportar solucions als problemes de fons entre Catalu-nya i Espanya ha de ser valent i superar la por al PP, que li qüestioni certes decisions, i aquest és el repte».

En cas contrari, va opinar, «el que estarem fent és canviar el to i les formes, però mantenint el fons, i això no tindria cap sentit».

Segons Aragonès, «el PSOE sap que la causa judicial» contra els líders independentistes «no s'aguanta per cap lloc, que és política, que s'ha articulat una construcció jurídica per intentar justificar un delicte de rebel·lió que no ha existit».

Els líders del PSOE ho saben, va insistir, «però no s'atreveixen a avançar de moment per por del PP, i han de superar aquesta por, perquè si la por a la dreta reaccionària espanyola els paralitza no podran fer res».



Casado, populista i reaccionari Sobre el nou president del PP, Pablo Casado, i la seva insistència que no es facin concessions a Catalunya, Aragonès va indicar que «és allò que sempre ha fet el PP, però amb l'arribada d'aquest nou dirigent s'alinea amb els postulats més populistes i reaccionaris de la dreta europea», per la qual cosa «seria un mal favor per a la democràcia que el PSOE es deixi pressionar».