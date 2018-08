El Suprem decidirà a principis de setembre si recusa els magistrats que han de jutjar la causa del procés

El Tribunal Suprem decidirà la primera setmana de setembre si recusa els magistrats que han de jutjar la causa del procés, segons fonts jurídiques. El tribunal ha rebut les peticions d'onze processats que afirmen que el tribunal que els ha d'asseure al banc dels acusats no és imparcial i, per tant, sol·licita que es canviïn els cinc jutges que el conformen. La decisió l'haurà de prendre l'anomenada Sala del 61, que s'encarrega d'aquest tipus d'incidents de recusació. L'instructor designat és el magistrat Vicente Magro, que s'encarregarà de recopilar tota la informació: els incidents de recusació presentats per les defenses i les al·legacions fetes per la Fiscalia (que ja s'hi ha oposat) i pels mateixos magistrats que es volen recusar.

El Tribunal Suprem ha rebut fins ara sis peticions de recusació. Per una banda, la presentada per la defensa de Rull, Turull i Sànchez (a la que s'ha adherit Forn), una altra de Romeva i Junqueras, una tercera de Puigdemont, Puig i Pontsatí i tres més d'individuals presentades pels lletrats de Forcadell, Borràs i Cuixart.

En totes elles, es sol·licita a l'alt tribunal que aparti els magistrats del tribunal que els ha de jutjar. Per tant, es demana recusar Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez, Luciano Varela Castro i Antonio del Moral García. Tots ells (a excepció de Del Moral que substitueix l'exfiscal general Julián Sánchez Melgar) van formar part de la sala que va admetre a tràmit la querella interposada per l'exfiscal José Manuel Maza, el passat 31 d'octubre i que va desencadenar tot el procés judicial.



Resolució al setembre

De moment, el Suprem ha designat instructor Vicente Magro, que haurà de ser l'encarregat de recopilar tota la informació de les parts (defenses, magistrats i Fiscalia) i enviar-la a la Sala del 61, designada per la Llei d'Enjudiciament Criminal per a resoldre les recusacions. La llei preveu que, un cop l'expedient està complet, la Fiscalia ha de tornar a fer un informe final.

La Sala està formada per 16 magistrats, inclòs el president del Suprem, Carlos Lesmes, els presidents de les cinc sales i també el magistrat més antic i el més modern de cadascuna d'elles. En aquest cas, el president de la Sala Segona, Manuel Marchena, no podrà formar-ne part ja que és un dels magistrats a qui proposen recusar.

Fonts del Suprem apunten que la setmana passada la Fiscalia ja va enviar un informe on s'oposava a les recusacions. Les mateixes fonts apunten que la decisió es prendrà la primera setmana de setembre.