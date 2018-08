El tabac de contraban ja arriba de Vietnam

Guàrdia Civil i Agència Tributària han intervingut al Port de Barcelona un carregament d'un milió i mig de paquets de tabac de contraban valorats en 6,2 milions d'euros. Va ser el passat 30 de juliol quan es va detectar la mercaderia, que estava oculta en tres contenidors que havien arribat a la capital catalana procedents de Vietnam.

La documentació de tots els contenidors deia que la càrrega transportada havia de correspondre amb diferents articles de vidre, com gots i tapes per pots de vidre. El cas és que hi havia paquets de tabac, que no tenien les preceptives precintes ni la documentació que acredités la seva importació legal, motiu pel qual van ser intervinguts i van quedar a disposició de l'autoritat judicial.

Encara que la investigació continua oberta i no es descarten detencions, l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil està tramitant la denúncia per delicte de contraban ja que el valor de la mercaderia supera amb escreix els 15.000 euros.

L'operació ha estat efectuada per efectius de la Unitat d´Anàlisi de Risc de la Duana de Barcelona (UAR), integrada per membres del Resguard Fiscal i de Vigilància Duanera de l'Agència Tributaria.