Un terratrèmol provoca tres morts i 12 ferits a Indonèsia

nTres persones van morir i dotze van resultar ferides com a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7 en l'escala de Richter registrat a la costa de l'illa de Lombok, a Indonèsia, afectada posteriorment per un tsunami de baixa intensitat.

També van registrar-se danys materials a la ciutat més gran de l'illa, Mataram, ja deteriorada per un altre terratrèmol a final del mes passat. «El dany als edificis afecta la ciutat de Mataram, especialment», va assegurar el portaveu de l'Agència Nacional d'Administració de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

El terratrèmol es va registrar cap a 3/4 de 2 del migdia (hora local) a 10 quilòmetres de profunditat i va generar una alerta per tsunami que va ser cancel·lada només una hora després. En cap moment l'altura de les ones va augmentar per sobre dels 15 centímetres addicionals.