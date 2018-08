Torra avisa que només acceptarà que s'arxivi la causa «injusta» de l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir a Josa de Cadí (Alt Urgell) que no és acceptable «cap sentència que no sigui arxivar una causa injusta», en referència al processament dels exconsellers del Govern pel referèndum de l'1 d'octubre. Torra ho va dir a l'arribada de la caminada que va fer ahir al matí des de Gósol, al Berguedà, fins a Josa de Cadí, on va assistir al dinar d'homenatge que el poble fa a l'exconseller Jordi Turull el mateix dia que se celebra el 20è aniversari del Camí dels Bons Homes. Turull estiuejava en aquest poble del Pirineu amb la seva família, que també va assistir al dinar.

En declaracions als mitjans, Quim Torra va afegir que com a president de la Generalitat no pot «tolerar» que hi hagi polítics a les presons i, a més, va apuntar que no es tracta de «no obrir» més processos –referint-se a les recents declaracions de Sánchez– sinó de tancar-los.

El president Torra va fer 5,9 quilòmetres per un tram del Camí dels Bons Homes per reivindicar aquesta ruta i denunciar que Jordi Turull i la resta de polítics presos i exiliats són víctimes de la injustícia. Aquesta ruta transpirinenca uneix el santuari de Queralt, a Berga, amb el castell de Montsegur, a l'Arieja (França).

Torra va recórrer el tram que separa Gósol de Josa de Cadí acompanyat de polítics de la zona i veïns del territori.

Des de Josa del Cadí, Torra, va avisar«tots els poders espanyols, des de Felip VI fins a l'últim jutge, que no acceptarem les sentències» contra els dirigents polítics catalans «perquè aquesta és una causa injusta i una farsa». «Avui assumeixo el compromís de Josa, que és que hem de dir prou a aquesta farsa judicial», va sentenciar Torra després de participar en el dinar popular que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va organitzar a Josa de Cadí coincidint amb el Festival Càtar del Pirineu Català.