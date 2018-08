Una unitat de suport tramita un centenar de peticions per reconèixer víctimes

n La Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (Uavat) ha assessorat i tramitat gairebé un centenar de peticions perquè siguin reconeguts com a víctimes del terrorisme familiars de morts, ferits i testimonis presencials en els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 -A.

L'impulsor de la Uavat, Robert Manrique, va advertir ahir de la importància que les persones que han mantingut algun tipus de vinculació amb l'atemptat plantegin una petició per rebre ajudes i indemnitzacions abans que es compleixi el primer aniversari del 17-A, per evitar que se superi el termini establert, que expira després d'un any de l'atac.

La Uavat es va constituir arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de l'any passat i està composta per psicòlegs clínics, forenses, psiquiatres i professionals experts en l'atenció a víctimes d'accions terroristes i grans catàstrofes, en col·laboració amb institucions i organitzacions com l'Associació 11-M i la Universitat de Barcelona. Aquesta plataforma, impulsada per Manrique -una víctima de l'atemptat d'ETA a l'Hipercor de Barcelona el 1987-, ja ha tramitat 94 peticions per reconèixer com a víctimes persones afectades pels atemptats.